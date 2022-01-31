Израильский аналитик: Британия может спровоцировать Украину на войну

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Новости Украины

Великобритания может спровоцировать Украину на обострение в Донбассе, результатом которого станет втягивание России в конфликт.

Об этом в эфире интернет-канала Iton Tv заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кедми, при этом пострадает в этом конфликте не Британия, а Украина.

«В чем опасность всего этого? Нагнетая эту обстановку, и британцы на это способны, чтобы все-таки попытаться отвлечь внимание от основной проблемы, которую подняла Россия о стратегической стабильности, они могут пойти на провокацию, которая спровоцирует открытие огня на Украине. Тем или иным способом доведя до того, что Россия вынуждена будет применить силу или Донбасс вынужден будет применить силу и Россия его поддержит», – сказал аналитик.

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«Вот эта опасность есть – они играют с огнем. Хотя в результате этого платить будет Украина – они же у себя на острове», – заявил Кедми.