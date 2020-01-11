11.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политические убийства, Скандал, Украина
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«Ja-ja» – украинские нацисты в форме Вермахта грозят Донбассу огнемётом

Украинские нацисты записали провокационный ролик, в котором открывают стрельбу, утверждая, что именно так «готовятся к реинтеграции Донбасса».

Видео в своём блоге опубликовал главарь С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовимся к реинтеграции Донбасса», – с улыбкой объявил Карась, после чего шеренга «побратимов» в балаклавах начинает стрелять из пейнтбольного оружия.

«Мы видим новую санэпидемстанцию Донецкой области. Добрый день, вы готовы к реинтеграции Донбасса?» – спрашивает главарь нациков в следующем кадре «побратима», переодетого в огнемётчика вермахта.

«Ja-ja», – отвечает нацик под смех Карася.

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