«Ja-ja» – украинские нацисты в форме Вермахта грозят Донбассу огнемётом
Украинские нацисты записали провокационный ролик, в котором открывают стрельбу, утверждая, что именно так «готовятся к реинтеграции Донбасса».
Видео в своём блоге опубликовал главарь С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Готовимся к реинтеграции Донбасса», – с улыбкой объявил Карась, после чего шеренга «побратимов» в балаклавах начинает стрелять из пейнтбольного оружия.
«Мы видим новую санэпидемстанцию Донецкой области. Добрый день, вы готовы к реинтеграции Донбасса?» – спрашивает главарь нациков в следующем кадре «побратима», переодетого в огнемётчика вермахта.
«Ja-ja», – отвечает нацик под смех Карася.
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