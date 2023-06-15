«К этому уже близки страны БРИКС»: Когда возникнет альтернатива доллару

Елена Острякова.  
15.06.2023 14:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Сюжет дня, Финансы


Новая мировая валюта скоро будет введена.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Новая мировая валюта скоро будет введена. Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме...

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«Новый мирохозяйственный уклад меняет парадигму международных отношений. Восстанавливается значение национальных суверенитетов. Это значит, что международное право усилится после турбулентного периода. Мы ожидаем, что будет введена новая мировая валюта на основе международного договора. К этому уже страны БРИКС близки. Жизнь нас заставляет быстро двигаться в этом направлении», – сказал Глазьев.

С ним не согласился замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

«Я здесь консервативен. Я считаю, что мы еще не до конца использовали и реализовали потенциал расчета в национальных валютах. Это не только экономика реального сектора, а формирование инфраструктуры, формирование финансового рынка,  деривативы валютной ликвидности. Мы только начинаем входить во вкус», – сказал Вольвач.

По его словам,  доля долларов во взаимных расчетах стран ЕАЭС за 10 лет упала с 44 до 9,8%. На Межбанковской валютной бирже впервые стали торговаться две валюты стран-членов Содружества. Он прогнозируют, что расчеты в национальных валютах будут практиковаться еще 5 лет.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин посетовал, что в ЕАЭС сейчас решают «задачи вчерашнего дня».

«Конечно, мы не исчерпали возможностей торговли в национальных валютах, но это только потому, что у нас нет другой резервной валюты, кроме доллара. Если в августе лидеры стран БРИКС договорятся о создании новой коллективной валюты, она будет в параллель с долларом. Из-за того, что это долгий процесс, мы вынуждены будем работать в режиме национальных валют», – сказал Шохин.

Он напомнил, что курс всех национальных валютах, в которых сейчас идут расчеты в ЕАЭС, до сих пор привязан к доллару, и напомнил о «переводном рубле», который использовался при расчетах во времена СССР.

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