Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
22.10.2021 20:49 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

К протестующим у ОБСЕ дончанам присоединится певица Чичерина

Новости УкраиныРоссийская рок-певица Юлия Чичерина, известная своей поддержкой Донбасса и ополчения, выступит перед дончанами, пикетирующими...

Российская рок-певица Юлия Чичерина, известная своей поддержкой Донбасса и ополчения, выступит перед дончанами, пикетирующими штаб-квартиру ОБСЕ в знак протеста против бездействия наблюдателей в отношении похищения спецслужбами Украины представителя СЦКК от ЛНР Андрея Косяка.

Об этом сама певица сообщила в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас в самом центре Донецка слышны прилеты крупнокалиберной артиллерии, дрожит бульвар Пушкина, на котором находится центральный офис ОБСЕ, сотрудники ОБСЕ не слышат и не видят, как восьмой год укробандеровцы уничтожают моих сограждан.

Завтра в десять утра я приглашаю неравнодушных людей к судьбе российского гражданина Андрея Косяка, взятого в заложники украинскими спецслужбами, поддержать протестующих у здания ОБСЕ, спою вам несколько песен», – написала Чичерина.

Напомним, в центре Донецка уже неделю продолжается бессрочная акция с требованием к ОБСЕ прекратить покрывать военные преступления Украины.

При этом накануне здание офиса организации покинули три внедорожника ОБСЕ, которые вместо фиксации варварского обстрела ВСУ, поехали «отдыхать».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть