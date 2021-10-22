К протестующим у ОБСЕ дончанам присоединится певица Чичерина

22.10.2021 20:49 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Российская рок-певица Юлия Чичерина, известная своей поддержкой Донбасса и ополчения, выступит перед дончанами, пикетирующими штаб-квартиру ОБСЕ в знак протеста против бездействия наблюдателей в отношении похищения спецслужбами Украины представителя СЦКК от ЛНР Андрея Косяка.

Об этом сама певица сообщила в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в самом центре Донецка слышны прилеты крупнокалиберной артиллерии, дрожит бульвар Пушкина, на котором находится центральный офис ОБСЕ, сотрудники ОБСЕ не слышат и не видят, как восьмой год укробандеровцы уничтожают моих сограждан. Завтра в десять утра я приглашаю неравнодушных людей к судьбе российского гражданина Андрея Косяка, взятого в заложники украинскими спецслужбами, поддержать протестующих у здания ОБСЕ, спою вам несколько песен», – написала Чичерина.

Напомним, в центре Донецка уже неделю продолжается бессрочная акция с требованием к ОБСЕ прекратить покрывать военные преступления Украины.

При этом накануне здание офиса организации покинули три внедорожника ОБСЕ, которые вместо фиксации варварского обстрела ВСУ, поехали «отдыхать».