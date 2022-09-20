Кадыров объявил запуск «нового плана возмездия»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его бойцы переходят «к новой тактике спецоперации против укронацистов».

«Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия.

Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо», – говорится в сообщении в блоге Кадырова.