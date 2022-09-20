Кадыров объявил запуск «нового плана возмездия»

20.09.2022  23:21 (Мск), Грозный
Михаил Рябов.  
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Дзен, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его бойцы переходят «к новой тактике спецоперации против укронацистов».

«Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия.

Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо», – говорится в сообщении в блоге Кадырова.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его бойцы переходят «к новой тактике спецоперации...


Он опубликовал видео, где рассматривает с Даудовым карту и, очевидно, обсуждает ход предстоящих боевых действий. Карта заретуширована, поэтому не известно, о каком именно участке фронта идет речь.


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