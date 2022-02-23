Как ЛДНР вернут территорию в границах 2014 года – прогноз Пушилина

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Новости Украины

Украинская группировка на Донбассе по-прежнему настроена агрессивно, в случае атаки Киева может быть решен вопрос возвращения захваченных украинской армией территорий ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что противник настроен агрессивно – в любой момент Украина может перейти в наступление. Поэтому вопрос выхода на границы ЛДНР может за этот период решиться самостоятельно. А каким способом? Нам бы хотелось, чтобы мирным», – заявил Пушилин.

Он уточнил, что считает Минские соглашения мертвыми по вине Украины, однако не отвергает начало переговоров с Киевом.

«И мы, и Россия как гарант Минских соглашений на протяжении семи лет пытались уговаривать, что только не делали наши переговорщики, чтобы конфликт был разрешён мирным способом. Не получилось ни на площадке «Минска», и мы видели, что и в Нормандском формате была активная и аргументированная позиция только со стороны России. … Составлять какие-то переговорные позиции, они у нас давно составлены, не то что рано, просто разговаривать не с кем. Сколько мы этого требовали в рамках «Минска»? Вы уж извините, что я всё возвращаюсь к «Минску». Минские соглашения уже в прошлом. И сейчас мы уже руководствуемся нынешней ситуацией как признанного государства. Конечно, для начала нужен диалог», – добавил глава ДНР.