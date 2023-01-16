Как меняется ситуация в зоне СВО

В течение суток российской ПВО пришлось сбить уже 10 беспилотников, которые Украина направила на атаку Севастополя. Если бы не сообщение губернатора, то большинство простых граждан об этом бы и не узнало – вражеские дроны уничтожались во время подлёта над морем, город продолжает жить обычной жизнью.

Почему же на Украине, власти которой рапортуют о небывалой успешности западных систем ПВО, кардинально иная ситуация – обломки летят на жилые дома, вызывая жертвы и разрушения? Кстати, а ведь за каждой атакой на Крым следуют удары возмездия, и вскоре подчинённые Сергея Шойгу наверняка обеспечат Незалежной новый блэкаут.

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Недавно пользователей соцсетей заставили улыбнуться кадры паровоза – явно музейного экспоната, которому исполнилось едва ли не сто лет, тянущего состав «Укрзализницы». При этом, как отмечает ветеран боевых действий Роман Насонов, удары по украинской инфраструктуре еще полностью не показали результат и имеют накопительный эффект:

«Задача, которая стоит перед украинскими пропагандистами, крайне непроста – в условиях неуспеха, достаточно явного поражения неким образом изменить общественное мнение. Для этого они прибегают ко всем имеющимся у них возможностям. Сейчас успех, который идет медленно, но уверенно в районе Артемовска, говорит о том, что мы имеем и личный состав, и вооружение, и управляемость, и резервы, и все существующие возможности. Удары, которые наносятся по украинской энергосистеме, действительно имеют накопительный характер. Если когда-то для того, чтобы приостановить подачу электричества и помешать ремонту и воспроизводству оружия, а также маневры на железной дороге, нужно было немалое количество ракет, то теперь мы точно понимаем, что осталось несколько точек, ударами по которым мы можем контролировать и добиваться результатов. Например, сейчас мы перекрыли производство возобновляемых изделий на территории Украины, можем блокировать поставку железной дорогой, и то, что они используют уже даже паровозы, подтверждает, что декоммунизация состоялась, и Украина отброшена в конец 19-го века».

Подтверждают сложную ситуацию даже украинские руководители – на слуху недавнее интервью Главкома ВСУ Валерия Залужного, который западным пропагандистам пожаловался на нехватку вооружения и боевой техники.

«Залужный сначала говорил, что будет маршировать по Красной площади, это было месяца три назад, сейчас уже говорит, что готовится к обороне Киева. На самом деле, иссякают у него запасы. Если бы не было еще подпитки Запада вооружениями, боеприпасами, оказанием помощи из космоса для выявления наших войск, они бы давно уже, если бы не сдохли, то потеряли тот боевой потенциал, который на словах имеют. Это бла-бла-бла. Надо реально оценивать обстановку, которая у них есть. Она на самом деле не хорошая, но возможность сопротивляться еще есть. Залужный правильно сказал, что сейчас за Уралом еще 200 тысяч формируются. Сибирские дивизии дойдут до Киева, а то и дальше. Сибирь всегда у нас была уничтожителем агрессора», – с оптимизмом смотрит в будущее член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин.

Позитивные сдвиги в СВО отмечает и военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев. По его мнению, недавние перестановки в командовании спецоперацией, которые провел министр обороны России Сергей Шойгу, помогут армии избавиться от лишнего бюрократизма.

«Ситуация оценивается следующим образом – при изменении конфигурации системы принятия решений, откуда будет исключен политический момент, а он присутствует в течение всех этих месяцев, у нас есть немало сил и средств, способных радикально изменить ситуацию и добиться боевого успеха в течение трех-шести месяцев. Речь идет об использовании всей палитры, всего арсенала вооружений, военной техники. Мы часто слышим заявления о том, что многое, что у нас есть, почему-то, не применяется. Например, системы радиоэлектронной борьбы применяются лишь отчасти. Мы говорим, что не проводятся операции по классике, отрабатываемой в течение последних лет на разных учениях типа «Восток», «Запад» и так далее. Мы видим то, что характер ведения боевых действий напоминает даже не Вторую, а Первую мировую войну. Почему? Потому что соответствующих команд не дано. И не дано соответствующих «разрешений» на применение сил, средств и реализацию того, что задумано».

Тем временем, события на фронте дают надежду на то, что инициатива вновь перешла в руки российской армии, и ни о каком «уничтожении России», обещанной еще не так давно главным украинским шпионом Кириллом Будановым, речь идти не может, подчеркивает глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой:

«Есть позитивная тенденция, позитивные моменты проведения СВО, выраженные в медленном, но наступлении по всем направлениям, взятии ряда населенных пунктов и попытках принизить наше наступление пропагандистами из Украины. Чем больше они начинают голосить по поводу того, что скоро будет крах России, тем больше у нас уверенности в том, что у них у самих дела идут далеко не блестяще и они пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. События фронта говорят о моральном и материальном истощении украинских вооруженных сил, о паническом настроении. Подтверждаются большие потери ВСУ. На сегодняшний день наметились позитивные успехи, движения на фронте. Моральный дух наши войск на подъеме, чего не скажешь об украинских оппонентах. В ближайшее время неминуемый крах ожидает их, а не нас – их ресурсы на исходе, хоть они постоянно и клянчат у Запада новые поставки оружия и боеприпасов. Думаю, что к весне ситуация для ВСУ будет еще более катастрофичная».