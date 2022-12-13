Как развивается кризис вокруг Косово

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На Балканах продолжает развиваться новый кризис вокруг захваченной албанскими сепаратистами сербской провинции Косово и Метохия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером 12 декабря появилась информация о том, что бывшему полицейскому Деяну Пантичу, ранее незаконно задержанному приштинскими силовиками на КПП Яринье, прокурор специального отделения Основного суда в Приштине назначил наказание в виде 30 дней лишения свободы «за совершение теракта». Его обвинили в «нападении на избирательную комиссию» в сербском анклаве – Косовской Митровице. Приговор больше похож на издевательство, поскольку комиссию, находящуюся в многоэтажке, где живёт Пантич, захватывали косовские полицейские.

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Несмотря на это, новые баррикады на севере Косово и Метохии (КиМ), населённом в основном сербами, не появились, а возле уже установленных баррикад количество протестующих не увеличилось.

К концу дня 12 декабря косовские сербы объявили условия для деэскалации ситуации:

1.Вывести все силовые подразделения полиции самопровозглашенной республики Косово с севера, населенного преимущественно сербами. 2.Выпустить всех незаконно арестованных сербов (а таких людей за последние месяцы немало, речь не идёт только о Пантиче).

Только в ответ на это сербы будут готовы разблокировать пять участков дорог на севере Косово и Метохии.

«Мы хотим мира, и только мира. Наши баррикады – это не акция, а реакция на односторонние действия Приштины», – заявил Горан Ракич, лидер партии «Сербский список», представляющей интересы сербов Косово и Метохии перед властями в Приштине.

Никакого ответа на эти требования от властей самопровозглашённой «Республики Косово» не последовало, при этом сотни приштинских силовиков с бронетехникой остаются на севере края.

Из Белграда в адрес косовских сербов привычно звучат призывы протестовать мирно. Не отличалась воинственностью и демонстрация в поддержку сербского населения Косово и Метохии, состоявшаяся вечером 12 декабря в столице Сербии. Шествие началось в 20:00 от храма Святого Саввы, под патриотические песни чуть более тысячи людей прошли по центральным улицам Белграда, скандируя лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», «Fuck НАТО» и т.п.

При этом анонсированный президентом Александром Вучичем ещё в субботу запрос к командованию KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим.) о возвращении сербских силовиков на территорию КиМ, на что Белград имеет право по Резолюции СБ ООН 1244, до сих пор не отправлен. Сообщается, что это может произойти только в четверг, 15 декабря.

«Боевые действия» Белград пока что предпочитает вести в информационном пространстве. Так, утром 13 декабря Министерство обороны Сербии опубликовало фото учений спецподразделения сербской армии «Кобры», снабдив его подписью, что фактически все без исключения его бойцы выразили готовность отправиться в Косово и Метохию.

Политолог Олег Бондаренко, руководитель портала Балканист.Ру описывает ситуацию так:

«Складывается ощущение, что стоящие за Приштиной внешние силы (Вашингтон, Лондон, Берлин) как будто ждали объявления нового сербского кабинета министров, чтобы начать действовать. Агрессивнее всех теперь выступает Германия. Устами своего министра иностранных дел Анналены Бербок она уже заявила о недопустимости ввода Белградом своих сил безопасности на территорию Косово даже в прописанном резолюцией 1244 Совбеза ООН формате, то есть Германия против резолюции, которую же сама и поддержала. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель требует от Сербии убрать баррикады косовских сербов – как будто не знает, что это их единственное средство гражданской самозащиты, и Белград тут вообще ни при чем. Параллельно с этим голландский парламент уже выступил с обращением к Еврокомиссии закрыть гражданам Сербии безвизовый въезд в ЕС «из-за хорошего отношения к России». И я не исключаю, что эта инициатива найдет поддержку. На Вучича давят все активнее – прогноз о спокойствии на Балканах до момента окончания активных боевых действий в Украине не оправдывается. Возможно, на это все и нацелено – в сложившейся ситуации Россия вряд ли сможет оказать Сербии военную поддержку, а в одиночку Белграду будет достаточно сложно. Особенно в случае ввода ограниченного контингента в Косово, где ему придется столкнуться не только с косовским спецназом (не более 3 тыс. бойцов), но и, возможно, с военным противодействием KFOR, подчиняющегося НАТО. А воевать с Североатлантическим альянсом сербам, конечно, не с руки», – рассуждает Бондаренко.