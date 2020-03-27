Как Россия поможет сербским братьям в борьбе с эпидемией

27.03.2020, Москва, Елена Острякова

Сербия официально попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом в рамках соглашения о сотрудничестве двух стран в чрезвычайных ситуациях.

Чем наша страна может помочь братскому народу, «ПолитНавигатор» поинтересовался у экспертов.

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Помощь России будет эффективной, поскольку в Сербии нет войск биологической защиты, считает генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников.

«Я думаю, у Сербии, как и у Италии, нет таких возможностей, как у нас. Мы сейчас продемонстрировали, что у нас есть войска биологической и химической защиты. В сербской армии такого нет вообще, в итальянской тоже. Мы можем помочь и с дезинфекцией улиц, учреждений и так далее. Мы могли бы развернуть там один-два мобильных госпиталя. У нас сильные вирусологи, а там все это на совсем низком уровне», – сказал Решетников.

Политолог Армен Гаспарян полагает, что Россия могла бы поделиться с Сербией своими методиками борьбы с вирусами, признанными во всем мире.

«В Сербии так же, как и во всем мире, следят за выводами Всемирной организации здравоохранения, которая пришла к выводу о том, что та методика по противодействию коронавирусу, которая используется в России, на сегодняшний день самая лучшая. Поделиться этой методикой с сербами не только можно, но и нужно, потому что они братья», – подчеркнул Гаспарян.

Политолог Олег Бондаренко думает, что российская помощь потребуется не столько в Белграде, где сербские военные пока справляются, сколько в провинциях. Она может быть оказана через российско-сербский центр по обеспечению гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации, который существует с 2012 года.

«Россия может разбить в различных нестоличных местах лагеря со специалистами. В Белграде сербы уже сами разбили лагерь на 3 тысячи койкомест на территории ярмарки, а вот на другие города может не хватить возможностей. Например, больница города Валево, если там продолжится эпидемия, может просто не справиться. Конечно, там нужно будет разбивать лагерь, и Россия могла бы помочь в этом и послать туда своих вирусологов.

Нужны и медикаменты, и маски, и прочее. Если бы Москва могла доставить какое-то количество мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких, это было бы очень полезно», – считает Бондаренко.