Как тебя такая мордорская ненависть, Илон Маск?

01.06.2020, Москва, Платон Беседин

Каждый раз, когда в США происходит нечто важное, я знаю, что у нас это отзовётся десятками тысяч стонущих или ликующих голосов. Неважно, что произойдёт. Неважны причины, неважны следствия – главное, чтобы клокотало в натренированных глотках.

Запустил в космос свой кораблик Илон Маск. И что мы слышим от светлоликой общественности? Россию обогнали, Россию умыли. Какой-то там «частник»! Хотя, на самом деле, не «частник», а вполне себе «государственный муж», работающий на соответствующие деньги (впрочем, давно уже государство равно корпорации). Нет, он не плутоватый пиарщик, но он, Маск – в смысле, всё же пиарщик, потому что смог убедить многих, будто совершил нечто невообразимое. А на деле лишь повторил наши достижения. Вернее – часть достижений.

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Это не означает, что мы не должны сделать из этого фундаментальных выводов. Безусловно, должны. Но это не означает и того, что сразу же необходимо посыпать голову пеплом, отдаваясь гению пиара в загребущие лапки.

Или вот ещё тема – протесты в США. Кто, что? Ясно первое: конкретный полицейский не прав. Ясно и другое: солидная часть людей выходит, чтобы грабить и убивать. И они не только бунтуют против системы, но и удовлетворяют свой аппетит к разрушению. Ясно и третье: определённые солидные структуры поддерживают эти погромы (в частности, Фонд Сороса) с вполне конкретными политическими задачами.

Но что орёт наша светлоликая общественность? Смотрите, гражданское общество! Полицейский поступил жёстко и его тут же наказали. Не то, что в родненьком Мордоре. Угу, конечно. Достаточно взглянуть, как ведут себя американцы, как ведёт себя их полиция. Это взаимная предельная жестокость друг к другу, оправданная и неоправданная. Это, собственно, и есть чистый Мордор. Не у нас, а у них.

И тут не суть Маск или протесты в Миннеаполисе – важнее другое: то, что у нас выкристаллизовалась группа людей, изначально настроенная на «там не так, как в Мордоре, там светло, радостно и тепло». Этим людям бесполезно приводить логические аргументы. Им, подобно женщине, как писал Довлатов, отвратителен сам звук твоего голоса. Они изначально настроены на ненависть и деструкцию.

От чего она исходит? Ведь не от нищеты и не от голода, нет. Размышляют так, ненавидят и гадят люди вполне сытые, а подчас – очень сытые. И не о социальной справедливости или чём-то подобном они вещают – просто тупая ненависть, не подкреплённая доказательной базой. И только.

Мы имеем дело с чем-то вроде инфекции, болезни, которая вполне может перерасти в пандемию. При этом абсурдно – и опасно – думать, будто там маленькая, узкая группа, какие-то отморозки, маргиналы, находящиеся в меньшинстве. Нет, эти люди, как крем коржи торта, пропитывают все сферы – в администрациях, СМИ, образовательных учреждениях, везде.

Они существуют в своей ненависти, как в заточении. С той разницей, что ненавидящие не хотят выбраться, нет – они желают разрушить и изменить то место, где находятся. Чтобы было, как у них. Чтобы было вот так же.

Но это «вот так же», на самом деле, невозможно. Тут я приведу длинную, но очень точную цитату из трудов великого Александра Зиновьева: «Когда народы стран Восточной Европы и Советского Союза вознамерились уподобиться Западу, они полностью игнорировали то обстоятельство, что это уподобление не может стать превращением их в часть Запада или в западные страны по двум причинам. Первая причина – навязывание этим народам и странам отдельных свойств Запада (демократия, рынок, приватизация и т.п.) не есть превращение их в части Запада, ибо Запад вообще не сводится к этим свойствам. Запад есть огромный и многосторонний феномен, сложившийся по бесчисленным каналам в течение многих столетий. Во всяком случае, у России не больше шансов стать Западом, чем у мухи стать слоном на том основании, что у неё есть хобот. Вторая причина – место и роль Запада уже заняты, и самое большое, на что уподобляющиеся Западу народы могут рассчитывать, это оказаться в сфере власти, влияния и колонизации Запада, причём на тех ролях, какие им позволит сам единственный и неповторимый Запад».

Да, подобное мы уже проходили в 91-м. Ненавидели «страшный красный режим», верили в свободный мир, который прекрасен решительно во всём, а мы не прекрасны ни в чём, но после получили – фигу. Ладно, фигу – получили кровь, нищету, боль, сломанные судьбы. Мир равных возможностей оказался тюрьмой. Сейчас эти ненавидящие почти не отличаются от тех. Хотя разница есть: те были поумнее.

И да, второе. Их «вот так же» совсем не светлолико. Наоборот. Оно попахивает Мордором в его первозданном виде. Езжайте – проверьте сами, что ли.