«Какая чушь!» – Монтян объяснила, почему претензии Запада к России несостоятельны
Обвинения Запада в «агрессивности» России на Украине несостоятельны, потому что именно Киев и его западные хозяева семь лет готовились к большой войне.
Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши западные коллеги, политологи, постоянно говорят о том, что Россия это все [войну] организовала и спонсировала», – отметил ведущий.
«Какая чушь! Минские соглашения, вот они абсолютно открыты, у всех на глазах, запихивали несчастный Донбасс назад в Салорейх, до самого последнего момента. Пока наконец-то до кого-то не дошло, что надо бить первыми. Что все эти Минские – это была просто подготовка Салорейха к атаке на Россию.
Семь с половиной лет копали окопы, делали линии обороны, которые до сих пор не получается прорвать, освободить всю ДНР. Почему? Да потому что семь с половиной лет копали окопы, готовились к войне. А Россия исполняла Минские, и собиралась запихнуть Донбасс назад в Салорейх. О чем вы вообще говорите?
К чему готовилась Россия? Вообще к войне не готовилась, и в мыслях не имела воевать. Пока не дошло, что война реальна. Просто не верили, что будет война, я так понимаю.
Поэтому все эти западные обвинения, ну они совершенно несостоятельные, опровергаются объективной реальностью. Что не мешает их выдвигать, просто на голубом глазу нагло врать.
И одновременно там биполярочка, они хвастаются: вот, минские, специально за нос водили, к войне готовились, это была военная хитрость. Никто ж это вообще не отрицает, то есть биполярочка, и ничего у них в голове не клацает. Хвастая, что как мы вас надурили, за нос поводили с этими минскими, одновременно рассказывают, что это всё Россия организовала», – добавила она.
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