«Какая «перемога»? Тут бы от распада Украину спасти»: британский журнал о фантазиях Трампа

Олег Кравцов.  
25.09.2025 10:16
Последние заявления президента США Дональда Трампа, не исключившего, что Украина вместе с ЕС способна победить Россию в войне, на деле не имеют ничего общего с действительностью.

К такому выводу приходит один из главных рупоров антироссийской пропаганды Великобритании журнал «Экономист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В публикации отмечается, что смена тональности Трампа, по сути, означает, что США выходят из войны или сводят свое участие в ней до минимума и перекладывают ответственность на Европу.

Журнал подчеркивает, что даже с поддержкой ЕС «нет никаких реальных шансов», что Украина вернет под свой контроль ранее потерянные территории.

В утешение автор публикации отмечает, что Украина при поддержке партнеров сможет «отстоять большую часть территории», что резко диссонирует с прогнозами Трампа.

«Мечта о безопасной и демократической жизни на четырёх пятых бывшей территории Украины может сохраниться. Это уже будет своего рода победой», — считает издание.

Кроме того, продолжает журнал, ситуацию на Украине усугубляют колоссальные экономические проблемы – кризис и острый дефицит рабочей силы.

Указывается, что в обществе растет разочарование Владимиром Зеленским, который «слишком полагается на узкий круг советников и терпит злоупотребления, когда считает это политически выгодным».

В итоге вместо победы, которую пророчит Трамп, «Экономист» считает самой актуальной задачей недопущение распада Украины.

«Последствия были бы слишком ужасающими, чтобы даже представить. Представим себе большую страну на границе с НАТО, контролируемую Владимиром Путиным, озлобленную и преданную, полную оружия и разочарованных ветеранов», – резюмирует журнал.

