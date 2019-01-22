Канал Ахметова рассекретил артиллерийские позиции ВСУ

22.01.2019, Донецк

Украинские журналисты в своём стремлении показать «мощь» ВСУ, на весь мир показали позиции украинской артиллерии вблизи линии соприкосновения.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне, в эфире телеканала «Украина» Алексеем Кошпировским, Константином Царенко и Романом Ведмеденко был подготовлен и размещён репортаж, демонстрирующий всю мощь «лучшей армии» в Солнечной системе. Однако неопытные журналисты проигнорировали требование пресс-центра штаба «ООС» и раскрыли район проведения учений с артиллерией 57-й мотопехотной бригады.

В конечном итоге, телеканал «Украина» продемонстрировал нахождение в районе населённого пункта Пески, в непосредственной близости от линии соприкосновения, около десятка РСЗО «Град» и других артиллерийских систем», – рассказал Безсонов.