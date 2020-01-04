Карасёв: Киеву придётся оправдываться перед США при любом исходе выборов

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

С момента последней президентской кампании в США Киев умудрился подставиться и перед демократами, и перед республиканцами.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что произошло в сухом остатке: дипломатическое поражение Украины, испорченный имидж Украины в американской прессе, особенно с этой неразберихой и тем, что на внешнеполитическом направлении вольные стрелки, вольные прокуроры, позволяли себе выходить за рамки своих должностных полномочий, разъезжая по многим столицам мира, передавая какие-то компроматы, какие-то документы и так далее.

Так и сейчас – ситуация достаточно сложная с точки зрения не только внутриамериканских выборов, а тем, чем они закончатся, и как это повлияет на отношения Украины и США. Придётся нашим профессиональным, квалифицированным дипломатам выравнивать эту ситуацию, как-то купировать эти все риски.

Потому что, если президентские выборы выиграет Трамп, он всегда будет недоволен Украиной, считая, что это украинские прокуроры, НАБУшники втянули США в эту всю историю с «Рашагейтом», «Украинагейтом» и так далее.

Выиграет представитель демократов Джо Байден – будет постоянно напоминать о себе эта история о том, как украинские силовики, отодвинув свои обязанности по правоохранительной деятельности в Украине, занимались фактически работой на того или иного представителя, Трампа или его администрации, либо на его личного адвоката Джулиани и так далее.

Так что и в том, и в другом случае нам придётся как-то выравнивать всю эту дипломатическую карусель», – рассказал Карасёв.