Казаки и православные поднялись против выступления Киркорова перед ранеными бойцами

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Скандально известный певец Филипп Киркоров прибыл в Феодосию, где выступит перед военнослужащими, находящимися на лечении в госпитале.

Вечером он даст концерт, несмотря на протесты верующих и казачества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киркоров проследовал на территорию закрытого военного медучреждения в сопровождении министра культуры Крыма Татьяны Манежиной.

Ранее «Союз православных граждан Тавриды» направил в Минкульт обращение с просьбой отменить концерты Киркорова в Крыму из-за использования креста в номере на песню «Мария Магдалена».

Завтра у Киркорова концерт в ялтинском комплексе «Юбилейный». В первых рядах, как заявлял певец, будут места для участников специальной военной операции. Против этого концерта выступило ялтинское казачье общество «Станица Донская».