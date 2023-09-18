Казус Подоляка: Украине запретили думать о своих государственных интересах

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Вашингтон для Украины выращивает управленцев, для которых важны в первую очередь интересы Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье «Какой секрет выдал так называемый советник офиса Зеленского» пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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Он напоминает о дипломатическом скандале, который разразился после следующих слов советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка:

«В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению… Эти страны сегодня на нашем конфликте зарабатывают, эффективно зарабатывают. Как и Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов».

По мнению Медведчука, дело здесь в мышлении той элиты, которую США выращивает для управления других стран.

«Ведь он [Подоляк] высказал основное кредо таких управленцев – ни в коем случае не думать о национальных интересах своей страны. Есть интересы США, транснациональных корпораций, но интересы страны, которая вырастила, воспитала и вскормила, не существуют в принципе. Проблема в том, что таких вот «интеллектуалов», презирающих свой народ, незападные народы и государства, США штампует миллионами, выращивая их в политических пробирках и фермах различных фондов. И именно там идет отрицательный отбор, поскольку эти люди с помощью западного капитала должны оттеснить от управления истинных патриотов и профессионалов в своих странах», – считает автор.

По его словам, внешнее управление через таких недалеких людей довело Украину до краха государственности.

«Но проблема отрицательного отбора в том, что глупые управленцы не могут вести себя разумно, даже просто держать язык за зубами. В то время как США пытается отколоть Китай и Индию от России и заставить поддержать политику Штатов в отношении Украины, появляется такой «интеллектуал», и оскорбляет правительства и народы этих стран. Вежливость, как известно, признак не только воспитанности, но и ума. И тут вскрывается не только реальное отношение США к другим странам, но и то, какого рода людей они лоббируют и поддерживают. Запад много говорит о российском влиянии, но хорошо видно, что именно американское влияние губительно для большинства стран мира, и в первую очередь сегодня, что стало очевидным для Украины», – подчеркивает политик.

Он уверен, что приход к власти Зеленского окончательно расчистил дорогу тем, кто профессионально занимался продажей национальных интересов страны.

«Именно они сегодня уничтожили украинскую государственность, поставив страну под внешнее управление. Именно они, уничтожили экономику страны, разрушив естественные экономические связи с Россией и ничего, по сути, не предложив взамен. Именно они создали условия для продажи земли иностранным компаниям и окончательно посадили страну на кредитную иглу. Именно они сегодня наживаются на войне, на гибели и страданиях простых людей, и законодательно запретили даже думать о мире. Именно такие люди выдрессированы не думать о национальных интересах страны, о судьбе простых людей, о последствиях результатов своей политики. Они привыкли безропотно исполнять приказы заокеанских кураторов, поскольку им они обязаны своей карьерой и благополучием. И по глупости своей они считают себя венцом мироздания, являясь на самом деле обычными паразитами», – резюмирует Медведчук.