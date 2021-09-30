Кедми: Против России идет война

30.09.2021 14:07 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Прозападная оппозиция в Белоруссии выбрала путь терроризма, что показало убийство сотрудника белорусского КГБ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, как осуществляется вербовка террористов, это похоже, мы видели, как некие люди на фоне бело-красно-белых флагов говорят о том, что можно и нужно стрелять, сняли у человека барьер. Он понимает, что его не будут убивать, что всё можно делать, а позже тебя амнистируют. Всё террорист готов. Террорист был готов к этому, и он это сделал.

Мы с вами видели, как в Белоруссии нарастала напряжённость, все эти наёмники, инструкторы, которые имеют большой боевой опыт. Не было там никакой оппозиции. В последующие события, мы с вами видели, как была проведена спецоперация с 33 нашими ЧОПовцами, потом была попытка убить Лукашенко. Сейчас мы видим, они показали, что единственный выход – террор», – сказал Карнаухов.

В свою очередь экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми подчеркнул, что происходящий в Белоруссии террор, как и на Украине, направлен против России.

«Война идёт против России. Майдан на Украине не произошёл против Украины, им же всем наплевать на Украину. Майдан на Украине прошёл против России: «Выбьем Украину, и Россия рухнет». Не рухнула Россия. «Теперь выбьем Белоруссию», но основная цель не там. Основная цель – Россия. Эти действия являются террором, который ничем не отличается от террора ХАМАСа, у нас они действуют по-другому, но смысл остаётся тем же», – заключил Кедми.

Напомним, ранее в Минске заявили, что КГБ Белоруссии задержал исполнителей теракта – поджога дома председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича. В июле его забросали бутылками с зажигательной смесью.

Кроме того, накануне в ПАСЕ беломайданщицу Марию Колесникову, призывавшую к захвату исполкомов, наградили премией имени Вацлава Гавела «За достижения в области прав человека».