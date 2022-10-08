Керченскую паромную переправу невозможно быстро запустить в работу

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Керченскую паромную переправу невозможно оперативно запустить в работу – все паромы давно покинули акваторию, оставшись без дел после запуска Крымского моста.

Об этом в своем телеграм-канале написал экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запуск паромов фактически невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму. Паромы, осуществлявшие перевозки пассажиров до строительства Крымского моста, в большей части покинули акваторию», – написал Цуркин.

Однако он уточнил:

«Доставку топлива возможно организовать танкерным флотом. Наливные терминалы присутствуют в порт Новороссийск, других портах Черноморья. Севастополь, Феодосия имеют терминалы приемки. Суда в акватории есть».

По его мнению, альтернативным маршрутом будет сухопутный маршрут Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Крым.

«Срочно необходимо расширять контрольный пункт пропуска в районе города Новоазовск», – призвал Цуркин.

Он также заметил:

«Думаю сегодня можно спрашивать ответственных лиц о продуктовой безопасности Республики Крым. Отчеты, о которых мы регулярно видим в СМИ. Сейчас будет видно, как работали все, или просто писали бумажки».

Компания-перевозчик по железной дороге через Керченский пролив «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что движение поездов временно приостановлено.

«Так, задерживаются поезда № 28 «Москва-Симферополь» и № 170 «Санкт-Петербург- Симферополь». Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией», – сообщили в компании.