Харьков и Львов необходимо глубоко разделить – Мураев

01.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Спасти Украину от дальнейшего развала может лишь федерализация страны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мураев подчеркнул, что в этом случае Галичина не сможет навязывать свою нацистскую идеологию остальным регионам государства.

«Идеология должна быть совершенно другой, которую я многократно пытался донести – глубокая децентрализация. Не может Харьков навязывать свои ценности Львову – и наоборот. Это просто не получится, это не природно, мы ментально разные.

Культура, история. Даже, вспомните, когда мы приросли областями, которые нас сейчас учат любить нашу страну? 70 лет назад…

Все боятся слова федерализация, а я считаю, и в 14-м году говорил об этом, и сейчас скажу, что это единственный способ сохранить страну. Для слабонервных – назовите это глубокой децентрализацией.

Что такое федерализация или глубокая децентрализация? Это система отношений территорий с центральной властью. Я считаю, что в центре у нашей страны должна остаться армия, Национальный банк Украины с финансовой системой, Министерство иностранных дел и управление госмонополиями.

Все остальное нужно отдать на места. Львову все, что во Львове, Харькову – все, что в Харькове», – заявил Мураев.