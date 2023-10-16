Херсон продолжает сражаться с украинскими оккупантами

Игорь Шкапа.  
16.10.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, СБУ, Украина, Херсон


В Херсоне задержана местная жительница, которая добровольно решила помогать после отхода ВС РФ на левый берег Днепра в конце прошлого года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Херсоне задержана местная жительница, которая добровольно решила помогать после отхода ВС РФ на...

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Отмечается, что женщина фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет, что позволяло ВС РФ «наводить огонь и получать результаты о возможных поражениях».

«Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе. Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в собственном доме. По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага», – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Сейчас женщина арестована, ей грозит пожизненное заключение.

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