«Херсон – русский город!»: Репрессии Зеленского довели школьного директора до слёз

19.09.2020, Херсон, Михаил Рябов

Принудительное перепрофилирование всех оставшихся русских школ в украинские при Владимире Зеленском вызвало массовый протест педагогов и родителей детей в Херсонской области, подавляющая доля населения которой остается русскоязычной.

Об этом в своем блоге рассказал экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я пообщался со своими земляками из Херсона и Херсонской области, Голой Пристани, Олешек (Цюрупинска), Геническа, Новой Каховки, Каховки, Белозерки, Железного Порта. Знаете, по какому вопросу я пообщался? Узнать, на каком языке родители хотят обучать своих детей. И мне начали рассказывать: «Ты не представляешь, сколько заявлений поступает от родителей на имя директоров школ!». И поступает очень много!

Я не могу называть фамилии директоров школ, потому что знаю, что с ними будет. Назовем так, «Людмила Павловна» из Голой Пристани, – одна из центральных школ. Вот ее слова: «Алексей Валерьевич, больше 80% детей и их родителей хотят обучаться на русском языке». Вы не поверите, руководитель школы плакала. Программа ужасная! Украинский язык исковеркан, испохаблен! Грамотность языковых переводов практически на нуле. Зарплаты нищенские, а работать надо, как за троих. Многие учителя уходят, а молодые не приходят.

Из Министерства образования Украины материалы приходят просто ужасные! Исторические факты исковерканы! Просто на таких учебных пособиях невозможно учить, ибо дети будут просто дураками. И так это, практически, по всему Голопристанскому району. «Родители плачут, умоляют нас, пишут заявления, чтобы русский язык оставили и преподавали. Нас просто ломают через колено и навязывают тотальную украинизацию».

Это всего лишь маленький пример я вам рассказал. Но таких случаев очень много, и по всей Херсонской области. Когда же я пообщался с людьми из Херсона, мне прислали фотокопию заявления, сказав, что таких заявлений сотни только в одной школе. Ситуация один в один, как я написал выше. Родители, как мне рассказали, сами уже обучают своих детей на старых учебниках. «Мы, как учителя, пытаемся, чтобы дети получали адекватное обучение».

Из этого я делаю выводы, что херсонцы – это русскоговорящий город, русский, и они хотят учиться на русском языке. Мало того, многие, а вернее, большинство, ненавидят, когда искажают нашу настоящую историю братских народов и народа-победителя. Для меня это просто ужасно, что эти выродки от власти творят! Ведь они уничтожают культуру, знания и просто делают из наших детей необразованное ничтожество, рабов и просто пушечное мясо.

Поэтому им сегодня и легко, этой власти, вбивать чужеродную историю и всякую коричневую чуму нацизма, фашизма и расчеловечивание. Мне, после этого маленького общения, на душе очень тяжело, и становится страшно, в какую пропасть эти западные коллаборанты загоняют мою любимую страну», – пишет Журавко.