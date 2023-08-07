Херсонская область готовится к российским выборам вопреки Западу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Явка на выборах в Херсонской области в единый день голосования составит порядка 70 процентов.

Такой прогноз, передает корреспондент «ПолитНавигатора», озвучила глава избирательной комиссии нового российского региона Марина Захарова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Практически ежедневно у нас идут консультации с Росгвардией, с органами МВД, с органами ФСБ по обеспечению мер безопасности на участках. У нас уже выработан алгоритм работы во время голосования, рассчитаны силы и средства со стороны силовых структур. Мы уверены, что обеспечение безопасности на избирательных участках Херсонской области будет на самом высоком уровне», – сказала Захарова в интервью «Известиям».

Она говорит, что всего на территории области образовано 233 избирательных участка. Кроме того, отметила, что список избирателей на данный момент в стадии формирования, что «прописано в календарном плане».

«Но по нашим оценкам, этот список будет насчитывать около 600 тыс. избирателей, включая тех, которые на данный момент находятся за пределами Херсонской области. Явка, конечно, будет не стопроцентная. Мы это понимаем. Но смотря на интерес жителей к избирательному процессу в сентябре 2023 года, мы ожидаем, что явка будет на уровне 70%», – считает глава избирательной комиссии.

По ее словам, обсуждается возможность голосования за пределами Херсонской области, но только на территории других субъектов РФ.

«Решение по образованию экстерриториальных участков уже принято. Всего таких участков будет 329 в 81 субъекте РФ. И житель Херсонской области, который до сих пор имеет регистрацию на территории области, сможет на данных участках проголосовать, но — исключительно за депутатов Херсонской областной думы», – подчеркнула собеседница издания.

Голосование пройдет в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Кроме того, предусмотрено досрочное голосование, которое состоится со 2 по 7 сентября в труднодоступных местах и тех населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения.

Глава комиссии считает, что на Западе не признают итоги выборов.

«К сожалению, события последних лет показывают нам, что Запад не принимает позицию людей, права людей на свободу, на волеизъявление, на их самоопределение. И к этому уже привыкли. Мы проводим выборы не для Запада, не для того, чтобы кому-то показать, что мы правы. Мы это делаем для наших избирателей, херсонцев. Они изъявили свою волю во время референдума, они захотели стать частью России. В настоящий момент эти выборы обусловлены необходимостью легализовать законодательную власть РФ на территории Херсонской области, – резюмировала Захарова.