Новости Украины

Украинское министерство образования после 2014 года не только активизировало дерусификацию в исторической Новороссии, но и также вынуждало педагогов пропагандировать среди детей гомосексуальные отношения, а также радикальный галичанский национализм.

Об этом в сюжете информагентства «News Front» рассказал учитель географии из города Олешки в Херсонской области, ранее преподававший в Херсонской Академии непрерывного образования для учителей географии и информатики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что реформы в образовании стартовали ещё в 2000-х по 2010, когда началось утеснение и искоренение преподавания на русском языке, а с 2014-го началось искоренение самого русского языка из образовательной программы.

«Многие ученики 50 процентов материала не понимали на украинском, так как они имеют русскоязычное мышление, и не могли отвечать объективно. Это привело к тому, что ученики, которые отвечали на русском языке, получали ниже баллы, чем те, которые отвечали на украинском. То же коснулось и учителей. Мы должны переориентироваться полностью на украинские термины, выучить это всё сами, но мы не можем этого сделать, потому что министерство каждый год меняет учебники, программу, историю, меняют всё, абы подстроиться под политиков, которые приходят к власти», – рассказал учитель.

По его словам, при Украине на классных часах педагогам приходилось прививать ученикам «много неадекватного».

«Я как классный руководитель 8 класса, а это переходный возраст, в биологии начинается демонстрация анатомии человека, нас просят полностью украинизировать этот процесс воспитания. Дети в открытую говорят, что «мы не понимаем, что вы говорите нам по-украински, можно мы будем отвечать по-русски?» – привел пример преподаватель.

Помимо этого, на классных часах учителей заставляют прививать детям «европейские ценности».

«Однополые браки – это норма, однополые отношения – это норма. С переходом на европейские стандарты мы должны воспитывать у детей лояльность к этому как к нормальному общественному явлению», – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, под давлением западных стран и украинской верхушки переписываются учебники истории.

«Если первое глобальное переписывание материала по истории Украины было в 2014 году после Евромайдана, то уже сейчас мы видим в учебниках направление материала на украинских нацистов, таких как Бандера и Шухевич. Это приводит к тому, что у детей воспитывается негативное восприятие всего русского. Они негативно воспринимают всё, что говорится на русском, хоть и сами русскоговорящие. … Также очень негативно воспринимается и само присутствие РФ, и её войск на территории Украины. Всё это из-за того, что украинская верхушка просто-напросто замылила мозги людям своими фейками о том, что они «издеваются над людьми, калечат их, пытают, убивают». Но они (россияне, – ред.) не воюют в гражданских городах, они не убивают их, они не рушат здания. Этого нет», – заключил херсонский учитель.