02.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика
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Химера молдавской власти может оказаться живучей

Правящая коалиция Молдавии может казаться довольно устойчивой, несмотря на очевидные противоречия и негативные прогнозы экспертов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Александр Гущин.

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«Эта коалиция была создана при участии и активном лоббировании внешних партнеров. И именно внешние партнеры оказывают решающее влияние на обе части этой коалиции. Поэтому как бы кому-то из них не хотелось нарушить красные линии, которые на сегодняшний день сформулированы, сделать это быстро будет довольно трудно. Хотя искушение, безусловно, будет и политическую борьбу никто не отменял», – отметил эксперт.

Он полагает, что стабильности коалиции способствует консенсус, сложившийся в молдавском обществе.

«На данный момент в молдавском обществе присутствует определенная надежда на перезагрузку. Когда сбежал главный олигарх, когда ушел в отставку генпрокурор, когда в общественном дискурсе постоянно присутствует линия о том, что нужно избавляться от старых кадров и привлекать новые через конкурсы, – это все сыграет против тех, кто попытается это разрушить. Поэтому ни одна политическая сила не рискнет разрушать эту стабильность, хотя много компромата есть на всех», – сказал Гущин.

В начале июня партия социалистов и блок ACUM создали парламентскую коалицию и сформировали правительство, несмотря на кардинальные противоречия по геополитическим вопросам. Обе политических силы декларируют желание очистить страну от структур бежавшего олигарха Влада Плахотнюка.

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