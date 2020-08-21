Хмара требует срочно начинать наступление на Россию

21.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Россия вовлечена в большое число конфликтов, это прекрасный момент, чтобы Киев начинал полномасштабную политическую, дипломатическую и наступательную войну против РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Drozdov» заявил «патриарх» украинского национализма Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снова у Украины появились очень серьёзные перспективы, из-за того, что Россия переживает не лучшие времена. Это должны видеть и использовать наши аналитики.

Потому, что современная война – это не только боевые действия на линии фронта. Современные войны, очень часто, имеют возможность использовать и другие компоненты. Что и делает Россия.

Мы в этой ситуации должны вести колоссальную и постоянную наступательную, дипломатическую, политическую и информационную войну. И для этого – мобилизовать своё общество и вычистить, наконец, пятую колонну из Украины», – призвал Хмара.