Ходорковский: российские олигархи готовы предать Россию

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Несколько богатых людей в России готовы выступить с публичным осуждением своей страны в обмен на снятие западных санкций.

Об этом в интервью объявленному нежелательным в РФ телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю несколько человек, которые находятся на грани принятия этого решения. Но я от них слышал такие слова: давайте нам сначала очень четко пообещают, что с нас снимут санкции, а после этого мы займем ту или иную позицию. Я хочу сказать, что здесь так не получится. Никто не будет вести переговоры с людьми, находящимися по ту сторону баррикад. Скажи, что ты по эту сторону баррикады, и после этого с тобой будет разговор», – сказал Ходорковский.

Он не исключил, что некоторые олигархи готовы к сотрудничеству с западными спецслужбами.

«Понятно, что есть очень отдельный путь. Это путь взаимодействия с западными спецслужбами. Когда люди ничего не высказывают, но вступают в скрытые от общества взаимоотношения и вследствие этого получают публичные и непубличные льготы. Либо с них снимают санкции, либо не снимают, но вроде как их и нет. Я не хочу иметь ничего общего с этим способом решения проблемы, потому что сам публично отстаиваю те или иные позиции. Если вы хотите работать со спецслужбами, этот путь тоже на сегодняшний день открыт», – сказал Ходорковский.

Он отказался называть имена олигархов, готовых к предательству, но ранее бывший банкир Олег Тиньков, который продал Родину за снятие санкций, в интервью тому же «Дождю» помянул основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко и совладельца крупнейшей розничной сети «Магнит» Сергея Галицкого.