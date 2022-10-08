Хуснуллин: Скоро станут известны сроки полного восстановления Крымского моста

08.10.2022  19:51 (Мск)
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт


Автомобильное движение по двум полосам уцелевшей ветки Крымского моста запустят к утру воскресенья. Проезд открыт для легкового транспорта и автобусов, тогда как грузовики будут пускать только через паромную переправу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибывший на место вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительные материалы для восстановления Крымского моста уже заказаны.

Автомобильное движение по двум полосам уцелевшей ветки Крымского моста запустят к утру воскресенья. Проезд...

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«Комиссия, которая была создана по поручению президента, прибыла на Крымский мост. Мы его осмотрели. Уже запущено реверсивное движение автомобилей по одной полосе, – отметил он. –  Поставлена задача за ночь подготовить ситуацию, чтобы завтра с утра запустить движение по двум полосам. Проводим инструментальное обследование. Определились с объёмами ремонта и восстановления второй полосы.

Могу сказать, что мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков, и за сутки мы поймём, сколько нам нужно времени, чтобы восстановить второй пролёт.

По железнодорожному мосту отрабатываем механизм запуска поездов. Думаю, что тоже в ближайшее время вопрос будет решён. Комиссия работает, проблем никаких не вижу. Все решения найдём, чтобы максимально быстро восстановить работу моста.

Сейчас мы пока запускаем реверсивное движение по 50 машин, задача – поставить большее количество проверяющих, чтобы по 100 машин запускать в колонну с целью безопасности».

В ожидании парома грузовики и легковые автомобили стоят на накопительной площадке, которая действовала еще до строительства моста. Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в Тамань в 20:00–20:30, завтра с утра из порта «Керчь» в порт «Кавказ» отправится паром на 28 автомобилей, с 10 октября — еще один на 21 авто. С 12 октября на линию дополнительно выйдут три железнодорожных парома.

Минтранс РФ разрешил движение поездов по железнодорожной части Крымского моста. Быстрая работа пожарных по расцепке загоревшегося поезда позволила избежать распространения огня: из 59 вагонов сгорели только 9, и железнодорожную часть моста удалось спасти от более серьезных повреждений.

Локомотив-тестировщик успешно прошел всю дистанцию в 19 км от Керчи до Тамани, в течение суток пассажирские поезда нагонят график.

Вечерние составы в Москву и Санкт-Петербург отправились из Симферополя по расписанию.

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