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В новых регионах РФ многие города придется отстраивать заново, и исторический опыт использования труда пленных по восстановлению СССР может пригодиться.

На фестивале «Зодчество», который пройдет в конце октября в Москве, единый Институт территориального планирования будет показывать планы по восстановлению Северодонецка, Мариуполя и других городов Новороссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Крым 24» Член Союза архитекторов России, член-корреспондент Российской академии искусств Алексей Комов отметил, что не видит ничего плохого в трудотерапии, как методе перековки сознания. Тем более, что в недавнем прошлом с помощью труда пленных были восстановлены многие города.

«Понятно, что самый яркий пример – это, конечно, Севастополь, потому что Севастополь был восстановлен в кратчайшие сроки по единому плану. Трудились замечательные бригады архитекторов, причем супругов, то есть женщины-архитекторы вложили очень много в восстановление Севастополя. Но почему это удалось? Потому что были, во-первых, очень серьёзные профессионалы и очень большие знания именно архитектурные, вот этого нового города. Более того, многие здания, практически весь центр Севастополя на старых фундаментах. И поэтому вроде как эти парцеллы – они архитектура новая. Но вот среда и масштаб человеческий, русский масштаб, он абсолютно сохранен», – подчеркнул Комов.

На фестивале «Зодчество», где будет представлен проект «Русские маяки» по созданию архитектурных символов новой эпохи Новороссии, одним из спецпроектов станет работа союза архитекторов ДНР по восстановлению территорий. И как отметил один из организаторов «Русских маяков», генеральный директор новостного агрегатора СМИ 2 Юрий Белоусов, в ДНР есть опыт привлечения пленных к восстановительным работам.

«В ДНР, насколько я понимаю, до 24 февраля это практиковалось. Но практиковалось так, что привозили пленных и показывали им разрушенные дома, кладбища и так далее. Показывали, что они там натворили в целом. Наверное, можно привлечь. Но это уже не наш вопрос – это вопрос хозяйственный, совсем даже не к нам. Мы про больше про творчество», – заключил Белоусов.