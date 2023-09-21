Киев активировал масштабную сеть спящих агентов и диверсантов в ЛДНР

Украина еще в 2014-м году рассматривала территории нынешних новых регионов России как потенциально потерянные.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Прозорова, до 2017 года шла подготовка таких ячеек, а после они стали активно работать. Поэтому обращать внимание, по мнению экс-сотрудника СБУ, нужно на тех, кто переехал в новые регионы с 2017-го.

«Работа шла с 14-го, но активно – с 15-го года, в том числе, работа по созданию движения сопротивления на территории, которую тогда еще, в 15-м году, Украина рассматривала как те, которые возможно перейдут под контроль Российской Федерации. С 15-го года на Украине разрабатывалась такая программа, создавалось украинское подполье на территории восточных и южных областей Украины. Вот, сейчас мы видим его работу…

Людей туда заранее заводили, селили, размещали, устраивали на работу. При этом, чистили их цифровые профили в соцсетях, делали новые документы, чтобы никак их нельзя было связать с Киевом, с украинскими силовиками, чтобы не было никаких указаний на их националистические взгляды. Наоборот, им предписано бить себя пяткой в грудь, носить геогиевские ленточки, обвешиваться портретами Путина.

Это – механизм маскировки у них. В 15-м году эта программа начинала разрабатываться, их искали, подводили, разрабатывали схемы, методы. На полную мощность она заработала году в 17-м. то есть смотреть надо, кто переехал на эти территории в 17-18 году», – заявил Прозоров.