Киев похоронил «Минск», Москве пора определиться по Донбассу – эксперты

10.03.2021, Москва, Сергей Вредников

Новости Украины

Старательно саботирующая Минские соглашения Украина потеряла возможность вернуть Донбасс под свой, даже номинальный, контроль.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается перспектив республик Донбасса – никаких перспектив воссоединения с Украиной нет. Ни в виде поглощения, ни в виде некоего «троянского коня». Поезд ушёл. Де-факто ЛНР и ДНР сегодня уже квазигосударства – со своей экономикой, армией, со своим народнохозяйственным комплексом, и со своими устремлениями в будущее.

Разумеется, с политической точки зрения переговоры идут, действуют соответствующие структуры. Но все прекрасно понимают, что это не более чем имитация, которая ни к чему не приведёт.

Поэтому вопрос интеграции ЛНР и ДНР в состав Украины – это маловероятный сценарий. Тем более, что Киев похоронил выполнение Минских соглашений, а без них говорить о возврате этих территорий под контроль Киева, хотя бы номинальный, речь уже не может идти в принципе», – сказал он.

В свою очередь, глава МИД ДНР Наталья Никонорова подчеркнула, что сейчас республики Донбасса гораздо ближе к России, нежели к Украине.

«ДНР и ЛНР на данный момент это де-факто государства, а не квазигосударства. Со своей сформированной системой власти, со своей структурой. Мы вполне справляемся с обеспечением жизни населения во всех сферах – и в правовой, и в бытовой, в хозяйственной, культурной, и во всех остальных. У нас развиты все три ветви власти, мы работаем, республики развиваются.

О варианте вхождения в состав РФ – по крайней мере, мы гораздо быстрее идём в этом направлении, и всё больше увеличивается разрыв между нами и Украиной. И это происходит не по нашей вине.

Хотя, ещё в 2014 году население Донбасса определилось, что они хотят идти по одному пути с РФ. И сегодня действия властей республик отвечают выбору населения Донбасса», – добавила дипломат.

После чего директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов призвал Москву определиться и занять чёткую позицию относительно дальнейшей интеграции Донбасса.

«Я прекрасно понимаю наших коллег, которые являются официальными представителями на переговорах – они не могут сказать, что выбор стоит в плоскости присоединить Донбасс к РФ или нет. И им не с руки говорить о том, что они не понимают позицию РФ, которая этот вопрос просто пытается снять с повестки дня.

Хотя для тех людей, которые проживают на территории ДНР и ЛНР, этот вопрос является ключевым для их жизни, для их понимания будущего. И как они натерпелись за эти семь лет, правильно, как минимум, обозначить для них перспективу присоединения к РФ», – резюмировал эксперт.