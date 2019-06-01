«Киев, Вена и Варшава наполнены переговорщиками, сулящими «кремлевские пряники»

01.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет отдать гражданам право капитулировать перед Россией.

Об этом на страницах своего издания пишет главный редактор киевского еженедельника «Зеркало недели» Юлия Мостовая.

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«Не надо таскать тигра за усы, а потом прятаться за народ на референдуме, отводя людям право подписания капитуляции. Я, как и все, вижу результаты социологических опросов об отношениях с Россией и к России, и они меня, как гражданина, честно говоря, не радуют, – признается автор. – Но президента избрали для принятия решений. И лучше пусть будет плохо ему, чем тошно народу, который может ужаснуться результатам собственного волеизъявления.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин «не торопится закрывать тему войны на Донбассе».

«Он ведь еще не получил того, что хотел, — ручную Украину. Зато российский бизнес торопится выйти с предложениями к новой украинской власти в обход опостылевшего бутылочного горлышка Медведчука. Уже сейчас Киев, Вена и Варшава наполнены переговорщиками, сулящими золотые горы за новые схемы в поставках газа, угля, нефти из России в Украину, – утверждает Мостовая. – Пряничные лотки на фоне кремлевской выставки кнутов. В этом всем новому президенту еще предстоит разобраться. И бескоренной подход Бориса Шефира «только бизнес» — в отношениях с РФ никак не подходит».

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

Правда, потом последовало уточнение, что на возможный референдум по Донбассу не будут вынесены вопросы его автономии или специального статуса.