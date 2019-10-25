Киев заполонили неадекватные приезжие

25.10.2019, Киев, Игорь Петров

В столице Украины сдается огромное количество квартир, которые снимают приезжие, ведущие антисоциальный образ жизни.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня огромная масса украинцев эмигрировала из Украины. В Киеве проблема – столица втягивает в себя огромную массу людей без определенного места жительства с непонятным статусом, потому что регионы умирают, они вообще дегенерируют, там затухает какая-либо жизнь, нет возможности трудоустроиться. Все тянутся в столицу.

Многие, кто эмигрировали, оставляют здесь свои квартиры. Начинается хаотическая сдача их внаем.

В Киеве в некоторых районах, особенно в Днепровском, просто кошмар – за качеством тех, кому сдают, никто не следит. Участковые не могут уследить за всем. Трафик наркотиков не уменьшается. Это старые дома. Там появляются буйные соседи, причем часто под воздействием психотропов, алкоголя и пр. А в руках у них в качестве привезенного сувенира – оружие», – сказал эксперт.

«Киев сейчас с огромной силой наводняется огромной массой антисоциальных людей. Они видят относительно благополучную жизнь киевлян, которую они у себя там в регионах не видят, и вот это социальная агрессия как воронка втягивает в себя, она формирует в определенных слоях населения агрессию. Шайка воров – они не где-то, они центр Киева терроризируют на сегодняшний день, подземные торговые центры и прочее», – отметил Шабовта.