23.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Киевский дипломат: Разрыв с РФ обернулся для Украины катастрофой

Основной причиной экономического краха Украины является разрыв торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-глава информационного дипломата МИД Украины, эксперт-международник и депутат ВР Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, ни США, ни Евросоюз не могут заменить Украине потерянные рынки Российской Федерации.

«Любой экономист легко докажет, что за годы пустоты с Россией мы понесли такие колоссальные экономические потери, что все украинцы живут сегодня хуже. Одна из ключевых причин – это не просто коррупция или какие-то ошибочные решения Порошенко или еще кого-то. Надо откровенно говорить – это война и потеря колоссального объема торговли с Россией, разрыв экономических связей с Россией.

Будут ли украинцы жить лучше от нормализации отношений с Россией? Да, будут, сто процентов. Даже те, кто ее ненавидит. Просто потому, что это приведет к открытию для нас колоссального рынка, который нам ни Евросоюз, ни США не просто не хотят компенсировать, они не могут этого сделать, даже если бы захотели», – заявил Волошин.

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