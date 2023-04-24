Киевский экономист: Украина движется по лестнице эволюции в обратном направлении

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На Украине деградирует наука и образование, еще недавно индустриальная страна движется вниз, превратившись в сырьевой придаток.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все страны, которые экспортировали сырье, даже берем страны Персидского залива, они активно вкладывают в создание промышленности, науку, образование, в более сложную экономику. Пытаются таким образом минимизировать нефтезависимость и сырьевую зависимость, чтобы стать несырьевыми странами. А мы, наоборот, стимулируем, имея промышленность, имея образование, имея науку, стимулируем деиндустриализацию», – сказал экономист.

«То есть, мы движемся в обратном направлении, такое своеобразное движение по лестнице вверх, идущей вниз. Мы движемся против течения в этом плане. Потому что у нас вся эта промышленность была, и наука, и образование, а сейчас мы видим, что происходит тотальная деиндустриализация и деградация научного и образовательного потенциала», – заявил Кущ.