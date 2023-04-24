Киевский экономист: Украина движется по лестнице эволюции в обратном направлении

Анатолий Лапин.  
24.04.2023 13:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 547
 
Дзен, Кризис, Украина, Экономика


На Украине деградирует наука и образование, еще недавно индустриальная страна движется вниз, превратившись в сырьевой придаток.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине деградирует наука и образование, еще недавно индустриальная страна движется вниз, превратившись в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Все страны, которые экспортировали сырье, даже берем страны Персидского залива, они активно вкладывают в создание промышленности, науку, образование, в более сложную экономику. Пытаются таким образом минимизировать нефтезависимость и сырьевую зависимость, чтобы стать несырьевыми странами.

А мы, наоборот, стимулируем, имея промышленность, имея образование, имея науку, стимулируем деиндустриализацию», – сказал экономист.

«То есть, мы движемся в обратном направлении, такое своеобразное движение по лестнице вверх, идущей вниз. Мы движемся против течения в этом плане. Потому что у нас вся эта промышленность была, и наука, и образование, а сейчас мы видим, что происходит тотальная деиндустриализация и деградация научного и образовательного потенциала», – заявил Кущ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть