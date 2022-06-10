Киевский политолог назвал следующие цели России на Украине

10.06.2022  09:52 (Мск)
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия ориентирована на взятие под свой контроль наиболее промышленно и аграрно развитых регионов востока и юга Украины.

Такое мнение высказал в интервью киевскому изданию УНН политолог Руслан Бортник. По его словам, Россия частично компенсирует свои военные убытки «за счет ограбления украинских территорий».


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«Россия уже ограбила украинскую экономику на сумму примерно 500 млн долларов и больше. То есть она компенсирует частично свой военный ущерб за счет ограбления украинских территорий. Что подразумевается – массовый вывоз зерна, вывоз металлопроката из Азовстали из Мариуполя, сельскохозяйственной техники, автомобилей и другого оборудования на захваченных территориях», – утверждает украинский политолог.

По мнению Бортника, следующие атаки России будут на Николаев, Одессу, Кривой Рог, Харьков, Запорожье и Днепропетровск.

«Если мы лишимся этих регионов, то останемся почти без индустриального и сырьевого потенциала, возможности проводить эффективную международную торговлю и без огромных экономических ресурсов», – предостерегает политолог.

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