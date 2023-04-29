Киевский политолог собрался «перезаселить» Крым

В случае захвата Крыма Украиной, территория полуострова должна быть заселена заново. При этом, допускать туда можно только «проукраинский элемент».

Об этом в эфире интенет-канала «Альфа и Омега» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны решить вопрос, связанный с тем, что оккупированные территории должны быть перезаселены. Прежде всего, Крым, который имеет стратегическое значение, он должен быть наполнен проукраинским элементом. Речь идет о сотнях тысяч людей. А с учетом того, что у нас разрушены на том же самом Донбассе города, люди потеряли жилье, соответственно, если мы там получаем целое жилье, а там его построили на 500 тысяч человек, то есть, это огромные площади, то эти площади могут стать компенсатором по потерянному жилью от государства. Оно говорит: «Ребята, заселяйтесь в Крым, где есть это жилье». И тем самым, это будет для государства та фора, которая позволит, как в Курдистане, в той же Анатолии, они таким образом создают точки опоры для государства», – заявил Романенко.