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16.08.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Киевский журнал пугает Литву «маленькой победоносной войной» Лукашенко

Новости УкраиныВ ходе предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2021» не исключены вооруженные инциденты на границе с Литвой....

В ходе предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2021» не исключены вооруженные инциденты на границе с Литвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в одном из наиболее оголтелых рупоров киевской антироссийской пропаганды – журнале «Український тиждень» пишет поддерживающий змагаров-майданщиков белорусский журналист Сергей Пульша.

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«Маленькая победоносная война» – пожалуй, единственный прием, который Лукашенко не использовал, чтобы сплотить вокруг своей персоны мятежный народ. Вспоминая ситуацию с мертвым мигрантом, белорусские аналитики не исключают, что во время учений «Запад-2021» может быть спровоцирован какой-то инцидент на западной границе. Та самая «стрельба неизвестно куда» может «случайно» задеть какого пограничника или с белорусской, или с литовской стороны – неважно. Это можно было бы объявить актом агрессии Запада против как всегда мирной Беларуси, – отмечается в статье.

По словам автора, начинать такой конфликт самостоятельно Лукашенко не решится, но факт присутствия в Беларуси российской армии, прибывшей на учения, может снять психологический барьер.

«Лукашенко уже заявлял, что в рамках Союзного государства Россия должна защитить Беларусь от внешних агрессоров», – напоминает Пульша.



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