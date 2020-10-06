Китай начал подготовку к войне с США

06.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Китайская Народная республика принимает меры как военного, так и экономического характера для противодействия Вашингтону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Московском комсомольце» пишет руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тарновский.

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«Стратегические решения были приняты во время традиционной августовской встречи китайских руководителей на морском курорте Бэйдайхэ, что недалеко от провинции Шаньдун. Эти встречи со времен Мао Цзэдуна проходят в неформальной и секретной обстановке, но решения в той или иной степени становятся известными через систему внутрипартийной информации и целенаправленные утечки в китайские и иностранные СМИ», – пишет Тарновский.

По его словам, подтвержденные из разных источников решения «Бэйдайхэ-2020» следующие.

Отказаться от всех иллюзий по поводу США, ускорить разработку и производство ядерного оружия, увеличить расходы на оборону до более чем 4% ВВП и энергично развивать передовые системы вооружения.

Кроме того, указывается на необходимость создания альянса наций против империализма и гегемонизма, комплексную зачистку американских компаний в Китае, особенно из наиболее доходных финансового и сервисного секторов.

Также предлагается готовиться к войне, создавать стратегические продовольственные и энергетические запасы, использовать военное мышление для управления экономикой, продать все облигации США, вернуть китайские золотые запасы и быть готовыми к полному разрыву отношений с США.

«За минувшие несколько недель некоторые из решений, приписываемых партийному саммиту «Бэйдайхэ-2020», стали реальностью. Заметно усилилась антиамериканская пропаганда. Всячески стимулируется развитие внутреннего рынка взамен внешних. Сотнями тысяч возвращаются студенты и ученые. Ускоренно наращивается ядерный арсенал. Растет активность НОАК вблизи Тайваня и «второй цепочки» островов Южно-Китайского моря, маневры стали проводиться с боевыми стрельбами.

Все это не означает, что Китай собирается начать войну. Скорее всего, речь идет об упреждающей психологической контратаке. Пекин отчаянно пытается предотвратить необдуманные действия США в чрезвычайно опасный период накануне и после президентских выборов», – резюмирует Тарановский.