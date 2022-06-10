Кличко отменил основание Москвы: Готовится к встрече с Юрием Долгоруким

10.06.2022  15:49 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Киев, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Представитель УНА-УНСО Назар Приходько распространил фотографию бланка распоряжения мэра Киева Виталия Кличко, которым тот отменяет указ «правителя Киевской Руси» Юрия Долгорукого об основании Москвы, называя это «историческим недоразумением».


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Вне зависимости от того, правдивым ли является опубликованный документ, или фейком, националисты выдают желаемое за действительное, пояснил «ПолитНавигатору» российский обозреватель Егор Холмогоров.

«Юрий Долгорукий не был князем Киевской Руси, так как государства с таким названием никогда не существовало, это сконструированное историками нового времени понятие. Не был Юрий на момент первого упоминания Москвы и князем Киевским. Он был князем Ростовским и Суздальским.

Однако это все несущественно на фоне того, что артиллерия киевского режима обстреливает Донецк. Я призываю к скорейшему нанесению ударов по центрам принятия решений в Киеве с тем, чтобы пан Кличко как можно скорее получил возможность лично встретиться с Юрием Долгоруким и обсудить с ним нюансы своего клоунского указа», – сказал Холмогров.

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