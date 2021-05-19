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19.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Выборы, Дзен, Киев, Коррупция, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Кличко превратил Киев в помойку, но прессуют его за другое – Лукаш

Новости УкраиныРепрессии против мэра Киева Виталия Кличко и его команды объясняются не тем, что киевские...

Репрессии против мэра Киева Виталия Кличко и его команды объясняются не тем, что киевские власти совершают преступления, а тем, что Зеленский видит в Кличко соперника на будущих выборах.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю что Кличко – ужасный мэр. Киев, мой любимый древний город, он превратил в бутафорскую помойку. Действия его команды, его действия, мягко говоря, напоминают уголовные преступления. Но я считаю, что проблемы Кличко – не в этих действиях, на которые Зеленский спокойно смотрел два года своего президентства. Или это вчера всё случилось?

Кличко действительно может откусить у Зеленского часть электората, на которую он рассчитывает. Более того, Кличко в 2013 году заявлял с парламентской трибуны о президентских амбициях», – сказала юрист.

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