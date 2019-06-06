Климкин, Полторак и Грицак продолжат работать при Зеленском

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада отклонила представления президента Украины об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

Соответствующие решения были приняты в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым прошло рассмотрение вопроса об отставке главы МИД Украины Павла Климкина. Выступая против снятия главы внешнеполитического ведомства, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сходу заявил о реализации на Украине «российского реванша» и обратил внимание на отсутствие альтернативной кандидатуры на пост министра со стороны президента Владимира Зеленского.

«Российский реванш уже пришел! Назначение Лутковской, человека Януковича, представителем в Минске – разве это не российский реванш? Предложение Кучмы не отвечать, не стрелять, когда убивают наших солдат. Разве это не российский реванш? Поэтому российский реванш сюда уже пришел. Я спрашиваю Зеленского: где кандидатура нового министра иностранных дел? Какую политику будет проводить Зеленский? Не те тексты, которые ему пишут, а он говорит, что это плагиат. Потому что эти тексты не соответствуют его видению и сути», – заявил скандальный нардеп.

В результате голосования проект постановления об отставке Павла Климкина не набрал необходимого количества голосов – 141 из 325 депутатов проголосовали за, в то время как подавляющее большинство остальных парламентариев проигнорировали голосование.

«Уважаемые коллеги, у меня к этому залу один простой вопрос: люди, что вы делаете? Сегодня президент, который получил беспрецедентную поддержку граждан Украины – 73%, в исполнение своих конституционных полномочий, внес соответствующие проекты постановлений. Сегодня этот зал начинает играться в какие-то непонятные игры. Климкин, который развалил дипломатическую службу, который два года не назначал послов, который сделал из таких адвокатов Украины в Европе, как Польша, наших врагов, не отравляют в отставку?

Действительно, ситуация со Степаном Полтораком другая. Понятно, что армия сегодня отличается от армии 2014 года. Но я еще раз подчеркну – это конституционные полномочия президента с одной стороны. И с другой стороны, давайте не забывать о коррупции, которая происходила у нас в вооруженных силах и предприятиях оборонного комплекса. Я еще раз призываю сессионный зал вернуться к здравому смыслу и поддержать внесенные президентом предложения», – возмутился нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко.

Однако постановление об отставке министра обороны Украины Степана Полторака также не встретило поддержки в зале – за проголосовали всего 67 из 307 депутатов.

При рассмотрении решения об отставке главы СБУ Василия Грицака депутат Власенко также напомнил, что именно руководитель спецслужбы несет ответственность за коррупционные схемы и ущемление бизнеса на Украине во время правления Петра Порошенко, и должен понести за это уголовную ответственность.

«Коллеги, чем занималась СБУ пять лет? Сколько законопроектов в парламенте о лишении СБУ несвойственных функций, сколько десятков этих законопроектов? Кошмарение и крышевание бизнеса, контрабанда, политические преследования. Кто играл роль политического жандарма Порошенко во время выборов? К сожалению, СБУ. А теперь они все тихонько ушли в отставку?

Я считаю, что должно быть расследование. К сожалению, расследование должна проводить генеральная прокуратура. И я обращаюсь к представителю президента с просьбой внести кандидатуру по генеральному прокурору как можно скорее», – заявил Власенко.

Однако доводы не были услышаны – депутаты снова отклонили постановление об отставке в результате голосования, которому предшествовала пламенная речь спикера Андрея Парубия, по словам которого, «спецслужбы всего мира восхищаются спецоперациями Украины».

Результаты голосования вызвали у представителя президента Украины в парламенте Руслана Стефанчука ироничную улыбку, после чего он, наблюдая радостные возгласы депутатов, показательно похлопал в ладоши.