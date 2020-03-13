13.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Крым, Политика, Украина
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Климкин пригрозил закончить войну пением гимна Украины в Симферополе и Донецке




Украина будет «воевать» с Россией до тех пор, пока не установит контроль над Крымом и ЛДНР.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего дипломата, никакого иного наступления мира для Украины быть не может.

«Какая может быть сегодня логика нормализации с Россией? Да, я считаю, что действительно, от гибридной войны – а у нас она и гибридная, и одновременно горячая – нужно перейти к гибридному миру. Это цель, этого мы все хотим, поскольку гибнут наши граждане. И это страдание для граждан. Но, тем не менее, что такое мир? Мир – это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть. Вот тогда наступит мир», – заявил Климкин.

Напомним, что в 2014 году, выступая в парламенте, министр обороны Украины Валерия Гелетей обещал провести парад в Севастополе.В итоге же он был отправлен в отставку после разгромного поражения ВСУ в районе Иловайска.

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