Колесниченко: Украинская государственность сохранится на территории трех областей

Украинская государственность подходит к финальному распаду и, похоже, сохранится на территории только трех западных областей.

Такой прогноз в эфире телеканала «Первый севастопольский» озвучил экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко.

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«Украине уже отвели роль жертвенного барана, которого съедят на закуску участники больших переговоров по мироустройству. Он продолжает делать взаимоисключающие заявления. Сначала он говорит, что «не видит российской угрозы на границах», и сразу же объявляет Россию врагом, с которым он ведет войну не на жизнь, а на смерть…

При этом, Байден однозначно заявил – войска НАТО не будут воевать с Россией на территории Украины. Они уже отменили и запретили авиарейсы на территорию Украины и заставили вывести все гражданские самолеты за пределы Украины, они определили Черное море как опасное для судовождения, и в украинские порты, как и из украинских портов, суда теперь ходить не будут.

Естественно, это несет колоссальный ущерб. То есть, Запад грамотно организовал экономическую блокаду Украины. Более того, западные посольства стали переезжать на Западную Украину и размещаться во Львове и Ивано-Франковске.

То есть, они всему миру и той же Украине демонстрируют, что войны на территории Западной Украины не будет. Я, почему-то, думаю, что они давно уже определились, что Украину ждет распад и некая государственность, которая, может быть, сохранится на территории трех областей, которые отошли к Советскому Союзу в 1939-м году, может быть, сохранится. А, может быть, и нет», – сказал Колесниченко.