Коломойский vs Филатов: Поссорилась жаба с гадюкой

20.08.2019, Киев, Сергей Устинов

Украина следит за новым публичным скандалом – «горшки побили» бывшие соратники по 2014 году – олигарх Игорь Коломойский и бывший член его команды Борис Филатов, ныне занимающий пост мэра Днепропетровска. Градоначальник, под которым зашаталось кресло после смены президента, раздает интервью, где угрожает обнародовать убойный компромат на своего бывшего патрона.

Свежее интервью мэра Днепропетровска Бориса Филатова можно назвать «скандальным» лишь с большой натяжкой. Для людей «в теме» градоначальник и бывший соратник Игоря Коломойского не сказал ничего сенсационного или такого, о чем не было бы известно на уровне фактов или кулуарных слухов.

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О том, что Филатов отдалился от орбиты Коломойского, было известно еще пару лет назад – после «дела Корбана», когда Петр Порошенко пытался неудачно посадить, а затем «выдавил» из страны еще одного соратника совладельца «Привата». После этого мэр Днепропетровска стал заядлейшим лоялистом и пел панегирики бывшему президенту с такой частотой и регулярностью, что это стало притчей во языцех. Увиденная им в каждом городском трамвае «душа Порошенко», стала мемом и совсем не удивительно, что последние по счету президентские выборы развели бывшую «днепропетровскую» команду по разные стороны баррикад. Филатов поддержал Порошенко, правда, последнему это ничуть не помогло, как и поддержка мэров других городов-миллионников – Одессы и Харькова. А Коломойский сложил свои яйца в корзину создателя «Квартала 95», и пока что выходит так, что не прогадал.

Последние месяцы идут под знаком нарастающей борьбы Коломойского и, как говорят злые языки, играющего с ним в унисон Офиса президента по смещению с должностей городских руководителей Киева и Днепропетровска. И если на место Кличко у Офиса президента будто бы даже есть свой кандидат – человек Коломойского, генпродюсер 1+1 и новоизбранный нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко, то в случае с Филатовым имя потенциального сменщика ни в СМИ, ни в политических телеграм-каналах пока не обсуждается. Зато совершенно ясен один из мотивов, помимо собственно желания поставить под контроль один из ключевых городов страны. Мотив этот – уязвленное самолюбие и месть.

Собственно, Филатов сам это озвучил в интервью: «Коломойский хочет, чтобы я ему поцеловал руку». Там же он обиженно заявляет, что не похож на других людей из орбиты олигарха, которых тот, по его словам «превратил в мыло». Да и вообще: «Я не пушечное мясо и Коломойскому ничего не должен. […] Я не солдат Коломойского, и я не у него на работе. Он должен относиться нормально, с уважением, по-человечески не потому, что я мэр, а потому что я человек. Пусть он вытирает ноги об кого-то другого. Я ему этого не позволю».

Такую обиженную реакцию Филатова вызвала серия внезапно появившихся после выборов в СМИ сюжетов и публикаций о коррупции и расхищении бюджетных средств при скандальном возведении Нового моста через Днепр.

Строительство, превратившееся в долгострой и пылесос, выкачивающий сотни миллионов гривен из бюджета в карманы близких к Филатову подрядчиков. Не является тайной, что интерес СМИ к скандальным обстоятельствам возведению моста подогревают именно Коломойский на пару с Офисом президента и его руководителем Андреем Богданом.

Тем более, что для Филатова неумолимо приближается «время Ч»: как известно, мэр публично на камеры дал обещание Зеленскому, что если злополучный мост не будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября этого года, то Филатов уйдет в отставку добровольно.

Конечно, он может сдать назад, но это будет явно не по понятиям в том мире, из которого вышел в политику сам Филатов. И недруги найдут способ, как вышибить из-под него мэрское кресло в любом случае.

Одним из публичных критиков Бориса Филатова стал новоизбранный нардеп от «Слуги народа» и, как считается, близкий к Коломойскому журналист Александр Дубинский. Полная уничижительных эпитетов в отношении друг друга переписка Филатова с Дубинским в соцсетях недавно стала достоянием политически активной общественности.

Мэр Днепропетровска в сердцах даже обозвал журналиста «говорящей ж***й Коломойского». Вместе с тем, Борис Альбертович явно еще не понял, с кем он имеет дело. Это раньше он мог смотреть на Дубинского, как на обслуживающий персонал. Сейчас они в принципиально иных весовых категориях. Один – без пяти минут отставленный мэр, которому очень повезет, если он удержится в кресле, то – лишь до прогнозируемых внеочередных местных выборов, когда «зеленая волна», уже смывшая старый состав Рады, доберется и до муниципалитетов. Другой же – будущий лоббист и член, а может даже и глава одного из парламентских комитетов. И уже сейчас неформальный глава формирующейся в Раде депутатской группы.

Интерес Коломойского, как представляется, состоит в максимальном подгребании под себя всего, что только можно, пользуясь моментом. Железо нужно ковать, пока в обществе, в деловых и чиновничьих кругах царит убеждение, будто он что-то решает, что-то может и вхож к новому президенту. Тем более, что глава ОП Андрей Богдан оказался вовсе не таким ручным и обнаружил собственные амбиции.

Телеграм-канал «Легитимный» описывает эту коллизию следующим образом: «Во время одного из таких разговоров было определено, что для того, чтобы не было лишних доказательств влияния Коломойского на текущую украинскую политику, основным каналом контактов между офисами становится Андрей Богдан. Якобы Зеленский так и сказал Коломойскому – «вы так напористо лоббировали Богдана, что почти «привязали» меня к нему… так вот теперь давайте он и будет принимать и рассматривать ваши проблемы, а я буду заниматься страной».

Как говорят наши источники, Коломойский тут же согласился. Он был уверен, что это оптимальный и удобный канал и влияния, и обмена информацией, и манипулирования. Но так не думал Богдан. Он понял, что ему удалось, опираясь на страх дискредитации президента, изолировать его от влияния экс-приватовцев. Богдан с радостью замкнул все потоки информации на себе и обрезал Коломойскому (с его согласия) возможность общения с Зе. Но далее он поступил ещё более по-византийски. Он уж никак не желал быть «слугой двух господ». Тем более, его амбиции куда выше, чем текущий пост. И Богдан стал все реже брать трубку с номера Коломойского, чем приводил последнего в ярость…».

Несколько таких яростных перепалок даже удалось зафиксировать вездесущей прослушке, после чего Богдан попросил минимизировать и эту линию общения, и стал общаться с помощниками Коломойского. Естественно, это очень разозлило олигарха. У него такое количество вопросов и предложений, что он нуждался в постоянных консультациях с Офисом Зе.

В конце концов, Коломойскому и Офису президента пришлось идти на компромисс: «Теперь установлен новый статус-кво. Офис Коломойского делает все, что может решить сам. Без опоры на авторитет Банковой и прямые указания оттуда. Ну а Офис президента не мешает Коломойскому демонстрировать всесилие. И это немало… Реально рассказывая о том, что ты можешь все, ты можешь почти все. Главное, чтоб в это верили!» – утверждает «Легитимный».

Но вернемся к Филатову. Подконтрольные Коломойскому СМИ вовсю формируют негативное общественное мнение в отношении днепропетровского градоначальника. Тем более, что в данном случае особо стараться и не надо. А для самих днепропетровцев мессидж о том, что «Филатов устроил большой распил на мосте», и вовсе не нуждается в дополнительных доказательствах – все лежит на поверхности и доступно глазу каждое утро, когда сотни тысяч людей едут на работу с одного берега Днепра на другой.

В политических пабликах в интернете поговаривают, что Филатов то ли планирует, то ли уже пошел по стопам Виталия Кличко и собирается склонить на свою сторону американских лоббистов. Конечно, вмешательство в местечковые украинские разборки за хлебные места представителей мировой сверхдержавы кому-то покажется комичным, а кому-то избыточным, однако в украинских реалиях подобный аргумент может оказаться и решающим в судьбе отдельно взятого чиновника.

Теоретически Филатов, если дела у него примут совсем уж скверный оборот, может выкинуть на стол и последние козыри – в частности, начать рассказывать подробности разного рода «грязных тайн» «коломойского двора» периода губернаторства Игоря Валерьевича в Днепропетровске. Тем более, что в нашумевшем интервью «Стране» он несколько раз делал подобные намеки – что будет, «если мальчик Боря начнет говорить».

Только вот, учитывая нрав Коломойского и методы работы приватовских «безопасников» не оставят в подобном случае «мальчику Боре» никаких шансов не то, что на победу, но и на саму жизнь.

Если, как признался сам Филатов, «нахамить главному хаму страны» – задача не из легких, то уж переиграть его в той игре, в которой он – гроссмейстер – и подавно. В конце концов, он и стал Коломойским именно поэтому.

Впрочем, пока что это все лишь разновидность гадания на политической кофейной гуще. Чем все закончится, мы пока не знаем.

Но, кстати, зная прагматичный характер Игоря Коломойского, не исключен вариант и финального примирения в этом «благородном семействе». Если уж совладелец «Привата» сумел переступить обиды и встретиться с Порошенко, как судачат, договорившись с ним о временном ненападении, то почему бы в итоге не раскурить «трубку мира» с давним соратником? Плевое дело – вопрос лишь в цене и в нужном стечении внешних обстоятельств. У Коломойского, как у Англии, нет вечных друзей и партнеров, но есть стабильный и постоянный интерес. И если по каким-то причинам ему станет выгодно на время закопать топор войны, он это сделает без колебаний.

Именно по данной причине не стоит принимать близко к сердцу эту борьбу жабы с гадюкой. Пострадать, подставившись, можно легко, особенно, если паны вдруг договорятся. А вот выиграть – вряд ли. Ваших интересов тут нет ни на одной стороне. Если, конечно, вы не в теме и не в доле.