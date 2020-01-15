Коломойский выступил против белорусского бензина

15.01.2020, Москва, Елена Острякова

Государственные украинские компании НАК Нефтегаз Украины и «Укртранснафта» не должны закупать горючее на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), поскольку он имеет российских акционеров.

Об этом говорится в официальном обращении Укртатнафты к президенту, секретарю Совбеза и главе Нефтегаза Украины, размещенном на сайте компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Акционерами Мозырского НПЗ являются российские нефтяные компании «Роснефть» и «Газпромнефть». Он на 100% зависит от поставок российской нефти. «Роснефть» и «Газпромнефть» находятся под санкциями в Украине… Торговые операции с ними если не прямо нарушают закон, то по меньшей мере являются «токсичными», поскольку были инициированы фактически украинскими государственными компаниями с предприятиями, которые имеют акционерами санкционные компании, содействовавшие аннексии части территории Украины», – говорится в обращении.

Однако реальным мотивом обращения является не борьба с экономической «зрадой», а лоббирование интересов собственного предприятия – Кременчужского НПЗ.

«Увеличение импорта нефтепродуктов – это уменьшение производства нефтепродуктов на Украине и сокращение объемов транспортировки нефти ПАО «Укртранснафта», которая через частное предприятие заключила безальтернативный контракт с иностранным поставщиком, даже не обратившись за ценовым предложением отечественного потребителя», – говорится в обращении.

Укртатнафта принадлежит близкому к нынешнему президенту Украины олигарху Игорю Коломойскому.

Примечательно, что «токсичность» белорусского топлива замечена тогда, когда его поставки за рубеж и так ограничены из-а непоступления сырья на НПЗ.

Белоруссия, не договорившись о льготной цене, отказалась от поставок российской нефти, а альтернативы найти не смогла. Поэтому сейчас НПЗ работают на минимальной мощности – только на внутренний рынок.