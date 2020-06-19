19.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Коломойского объявили «стопроцентным агентом Москвы»


Украине ни в коем случае нельзя возобновлять водоснабжение Крыма, поскольку это будет обозначать полную капитуляцию перед Россией.

Об этом в интервью киевскому пропагандистскому интернет-ресурсу «Апостроф» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание поинтересовалось, стоит ли Украине возобновить подачу воды в Крым, если альтернативой окажется российское вооруженное вторжение.

«Ни в коем случае нельзя капитулировать! Ни в коем случае! Скорее всего Москва не полезет – а если полезет, то это будет означать конец режима», – утверждает Пионтковский.

Он называет «подленьким лицемерием» заявления украинской власти, с одной стороны, обещающей, что вода в Крым не пойдет, а потом вбрасывающей тезис «но с другой стороны, мы же должны подумать, что там же наши – украинцы».

Также собеседник издания уверяет, что глава администрации президента Украины Андрей Ермак и олигарх Игорь Еоломойский работают на Кремль, а также призывает Киев продолжить курс на конфронтацию с Москвой.

«Большинство российской элиты считает, что лучше напугать украинцев. Есть Андрей Ермак и Игорь Коломойский – по-моему, Зеленский больше всего к ним прислушиваются. Это 100-процентные агенты Москвы. Большинство в московской верхушке считает, что лучше добиться капитуляции Киева, запугивая украинцев, демонстрируя псевдозаботу об украинцах на оккупированной территории. И важно не поддаваться на этот блеф», – резюмировал Пионтковский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть