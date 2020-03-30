Команда Трампа плотно берется за организаторов киевского майдана

30.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Нынешняя администрация США обвинит своих оппонентов из Демократической партии в причастности государственному перевороту на Украине.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник.

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Издание обратило внимание, что экс-генпрокурор (2015 – 2016 гг.) Украины Виктор Шокин на днях заявил буквально следующее: «Майдан использовала группа установленных лиц для захвата власти. Людей использовали. У лидеров майдана были обученные провокаторы. Обученные пропагандисты, ораторы, которых выпускали на сцену майдана. Людей использовали в качестве щита и в кровавых провокациях!».

Кроме того, он заявил, что «следствие знает этих людей», отметив, что в Киеве и в Вашингтоне хорошо осведомлены, кто и как убивал людей зимой 2014-го.

По мнению Олейника, Шокин вступил в сговор со структурами президента США Дональда Трампа.

«При конфликте в Америке республиканцев и демократов, с учетом того, что Байден участвовал активно в перевороте на Украине, случайных заявлений «со стороны» не будет. Со стороны Трампа демократы будут прямо обвинены в соучастии в перевороте на Украине. Будут прямые обвинения в адрес тех, кто убивал людей на Майдане», – считает Олейник.

Он полагает, что заявления экс-генпрокура согласованы с командой Трампа.

«Дальше прозвучат заявления прямые, – прогнозирует политик. – Например, что отдавали указания и покрывали потом расстрелы именно демократы США. Одно дело, когда Байдена-старшего обвиняют в том, что он применял антикоррупционное законодательство в своих интересах, чтобы спасти сына. А тут уже дело политическое и связанное с гибелью граждан. Они прикрывали преступления – и не давали их расследовать».

«Шокин понял – сейчас произойдет смена власти. И следующие начнут сажать пачками. Он понимал, что ему надо быть первым в этом деле. Чтобы не сесть», – подчеркнул Олейник.

По его словам, состав преступления Шокина состоит в преступном бездействии после государственного переворота.