Комбригу ВСУ на Донбассе «шьют дело» за хищения и поборы

24.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС» на Донбассе начала работу следственная комиссия СБУ, расследующая коррупционную составляющую деятельности комбрига.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«В 17-м батальоне 57-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Нетайлово экстренно начала свою работу комиссия СБУ. Формальным поводом для работы комиссии стала утечка служебной информации. Однако есть основания полагать, что эта проверка связанна с коррупционной составляющей деятельности командира бригады Анатолия Мишанчука», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, военнослужащие 57-й бригады возмущены выплатой денежного довольствия не в полном объеме, поборами со стороны командиров и закупкой обмундирования и медикаментов за свой счет.

«Кроме того, Мишанчук наладил продажу горюче-смазочных материалов в особо крупных размерах местному населению. Все эти преступные действия заинтересовали органы военной контрразведки и СБУ, и не исключено что комбриг 57-й бригады в скором времени закончит свою карьеру на тюремных нарах», – предположил представитель оборонного ведомства.

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