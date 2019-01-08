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08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Украина, Экономика, Энергетика
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Компания семьи Байдена будет добывать газ на Украине

Украина объявила 12 конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на разработку углеводородных месторождений, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие постановления Кабинета министров от 18 декабря 2018 года опубликованы в газете «Урядовый курьер» 5 января 2019 года, сообщает Правительственный портал.

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На конкурсы выставлены 12 участков: Груневский, Варвинский, Русановский, Ахтырский, Бузовский, Зеньковский, Ивановский, Ичнянский, Балаклейский, Софиевский, Берестянский и Угновский.

Месторождения расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Срок действия СРП — 50 лет. Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение трех месяцев с даты публикации объявления об их проведении. Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора — 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

На первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Ичнянскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, Груневскому — не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому — не менее 0,8 млрд грн, Охтырскому, Бузовскому, Угновскому — не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому — не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому — 0,45 млрд грн.

По первым 10 участкам инициатива в проведении конкурсов принадлежит Американско-украинскому деловому совету (USUBC) и связанной с интересами семьи бывшего вице-президента США Байдена инвестиционной компании SigmaBleyzer, по остальным — украинскому ООО «Навигатор Компект».

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