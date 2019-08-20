Компромат на Коломойского готовят к обмену на компромат против сына Байдена

20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольфо Джулиани активно “копает” под украинского олигарха Игоря Коломойского, пока тот занят интригами против своих оппонентов внутри Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет украинский политический телеграм-канал “Легитимный”.

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“Адвокат Трампа активно собирает компромат на Игоря Коломойского и даёт гарантии неприкосновенности бывшим партнёрам олигарха”, – говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным “Легитимного”, цель сбора компромата против олигарха состоит в том, чтобы “положить на весы торга компромат на Коломойского, а взамен потребовать компромат на сына Байдена” ( вице-президента США Джо Байдена, наиболее вероятного конкурента Трампа в борьбе за кресло президента США в 2020 году – Ред).

“В США прекрасно понимают, кто является серым кардиналом, и с кем нужно договариваться. Кто осенью получит в управление ГПУ и почти полностью СБУ с контрразведкой”, – считает “Легитимный”.

“Уголовные дела и арест счетов – это маленькая часть проблем, обещаных Игорю Коломойскому при отказе “слить” Байдена”, – резюмирует телеграм-канал.

Отметим, кулуарные разговоры о том, что представители Белого дома неофициально давят на Коломойского, чтобы тот помог им “утопить” Байдена, уже дано перешли на Украине с уровня слухов на уровень обсуждения в СМИ.